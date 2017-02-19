持續膠著！草屯農會選舉競爭激烈 兩派戰成平手

2017-02-19 17:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮農會代表選舉競爭激烈，今天下午開票結果出爐，以前理事長簡峻庭領銜的「挑戰組」，與現任農會三巨頭的「執政組」，在45席代表中雙方各自掌握22席，不隸屬兩派的唯一代表當選人，則成為最關鍵的一席，也讓草屯農會後續選情更加混沌不明。

基層農會代表選舉今天上午9時至下午2時投票，草屯鎮農會選情空前激烈，前理事長簡峻庭捲土重來，現任農會三巨頭面臨強力挑戰，雙方勢均力敵，選前文宣攻勢不斷，戰況膠著。

今天下午開票結果更延續選前戰況，在45席會員代表中雙方都各自掌握22席，選前唯一未在兩派規劃名單的代表當選人，成為最關鍵的一席，誰能獲得支持就能驚險過半，也讓草屯農會的選情更加撲朔迷離。

現任總幹事蕭忠郁則表示，尊重所有會員投票的選擇，也強調4年來農會團隊用心經營信用部，農會存款破140億，獲頒財政部金安獎，個人也獲得績優總幹事，農會仍需要專業用心的團隊來帶領，為農民謀更大福利。