| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
潘維剛24日宣布參選 國民黨主席成6搶1
 首頁 > 政治

農會選舉一票兩千？ 雲林地檢署馬上查

2017-02-19  18:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕農會選舉一票兩千元？立委蘇治芬今天在臉書貼文，指農會今天舉辦會員代表選舉，部分鄉鎮競爭激烈，立委蘇治芬在臉書貼文，指今天是買票日，水林鄉、元長鄉都在買票！雲林地檢署馬上辦，獲得情資後，立即指揮警調查證，強調若查獲賄選情事，絕無寬貸。

蘇治芬臉書貼文表示，水林的大山村一票2000元、車港村一票1000元，另元長鄉對手在買票，請檢調速查。

雲林地檢署表示，立委蘇治芬今天透過社群媒體發表雲林縣元長鄉與水林鄉有現金賄選之事，地檢署已指揮警調一一查證，如查獲賄選情事，絕無寬貸；對此次農漁會選舉，地檢署抱持積極辦理深入追查態度，社會各界如有具體可查證的情資，歡迎向地檢署提出檢舉。

廣告
  • 立委蘇治芬在臉書指今天是買票日，水林及元長鄉都傳出買票。（記者詹士弘翻攝）

    立委蘇治芬在臉書指今天是買票日，水林及元長鄉都傳出買票。（記者詹士弘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賄選 農會選舉 雲林地檢署
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：農會選舉一票兩千？ 雲林地檢署馬上查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.