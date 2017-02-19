農會選舉一票兩千？ 雲林地檢署馬上查

2017-02-19 18:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕農會選舉一票兩千元？立委蘇治芬今天在臉書貼文，指農會今天舉辦會員代表選舉，部分鄉鎮競爭激烈，立委蘇治芬在臉書貼文，指今天是買票日，水林鄉、元長鄉都在買票！雲林地檢署馬上辦，獲得情資後，立即指揮警調查證，強調若查獲賄選情事，絕無寬貸。

蘇治芬臉書貼文表示，水林的大山村一票2000元、車港村一票1000元，另元長鄉對手在買票，請檢調速查。

雲林地檢署表示，立委蘇治芬今天透過社群媒體發表雲林縣元長鄉與水林鄉有現金賄選之事，地檢署已指揮警調一一查證，如查獲賄選情事，絕無寬貸；對此次農漁會選舉，地檢署抱持積極辦理深入追查態度，社會各界如有具體可查證的情資，歡迎向地檢署提出檢舉。