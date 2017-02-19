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北市農會改選 木柵區傳疑似茶葉賄選案
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農會選舉綠營雲林敗選 蘇治芬感嘆農民難翻身

2017-02-19  17:48

［記者黃淑莉／雲林報導］全國農會小組長、會員代表選舉今天投票，民進黨在雲林推薦數十人參選，並鎖定土庫、麥寮、水林、古坑及二崙等5鄉鎮會員代表要搶過半，結果不如預期，對此民進黨立委蘇治芬表示，台灣農民要翻身，還有好長的一段路要走。

雲林20鄉鎮市農會，除東勢鄉因未依規定提供候選人申請選舉人名冊，雲林縣府發函要求選舉延後至3月4日，其他19鄉鎮市農會都在今天投票，投票時間至下午3點，開票結果出爐，民進黨積極搶灘的鄉鎮開票結果不如預期，競爭最激烈選前呈五五波的麥寮鄉，結果45席中拿下21席未過半，其他鄉鎮席次差距懸殊。

針對選舉結果，蘇治芬指出，農會是農業最主要的結構，但每次選舉都顯現農會不過是派系的利益所在，贏者全拿的間接選舉，助長了買票，也失去了農民參與的空間，是「農會法」最大的漏洞，台灣的農民要翻身，還有好長的一段路要走。

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  • 麥寮競爭激烈，各投票所投票踴躍。（記者黃淑莉攝）

    麥寮競爭激烈，各投票所投票踴躍。（記者黃淑莉攝）

  • 農會選舉開票競爭激烈投票所民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

    農會選舉開票競爭激烈投票所民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

  • 農會選舉開票競爭激烈投票所民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

    農會選舉開票競爭激烈投票所民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

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