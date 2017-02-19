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台東基層農會選舉開票 3農會競爭激烈

2017-02-19  17:13

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣各農會選舉結果今天下午揭曉，整體投票率達64％，總幹事換人做的關山鎮、池上鄉、太麻里地區農會投票率都衝高，關山鎮達到83％、池上鄉為78％、太麻里則有76％，會員代表部分，關山鎮、太麻里地區以卸任總幹事支持的人選稍佔優勢，池上鄉部分選情也相對單純。

台東8個基層農會選舉今投開票，選情最平穩的成功鎮投票率僅39％，而台東地區農會有兩派勢力競爭，目前以總幹事派佔上風，但因理事選舉採連記投票，仍有變數，會員代表還待整合。

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  • 東區農選舉開票，許多民眾到場關心。（記者張存薇攝）

    東區農選舉開票，許多民眾到場關心。（記者張存薇攝）

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    東區農選舉開票，許多民眾到場關心。（記者張存薇攝）

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