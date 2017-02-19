花蓮9基層農會改選 最高投票率87％

基層農會會員代表、農事小組長投票結果出爐，花蓮9個基層農會，以鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等4區選情最為緊繃，被列入「一級戰區」。（記者王峻祺攝）

2017-02-19 17:22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕基層農會會員代表、農事小組長投票結果出爐，花蓮9個基層農會，以鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等4區選情最為緊繃，被列入「一級戰區」，其中富里投票率最高，約達87％，會員代表雖多半不願表態，檯面下卻已各自固樁打底，正式展開總幹事人選之戰。

花蓮縣鄉鎮市農會，包括花蓮市農會、吉安鄉農會、壽豐鄉農會、瑞穗鄉農會、富里鄉農會，及跨鄉鎮的新秀、鳳榮、光豐、玉溪地區農會，共有9個基層農會，應選出338名會員代表、131名農事小組長，其中因牽動後續總幹事遴聘的會員代表，登記參選人數就達467人，比上屆增加逾50人。

目前鳳榮及富里2個農會，除了現任總幹事張孟能、彭金山要連任外，還有被鳳林鎮長蕭文龍力挺的信用部職員黃榮和及有富里鄉農會前總幹事陳榮聰支持的張素華與新人廖維正出馬挑戰，讓2區會員代表登記人數大增。

另外，瑞穗鄉農會總幹事魏清河將屆齡退休，推廣部主任甘賢璋、供銷部主任黃盛皇「兩強爭雄」，今日雖選出會員代表，但多半不願表態，外界認為兩人仍勢均力敵、旗鼓相當。

玉溪地區農會原本2強爭霸，但隨著原總幹事彭子南請辭獲准，並轉任花蓮縣政府客家事務處副處長一職後，讓原本2強對決的戰況大逆轉，演變成曾任農會推廣股長的李素美出現同額競選局面。

現階段玉溪農會雖僅1人登記參選總幹事，但應選45席會員代表中，卻有80人登記參選，讓選情變得撲朔迷離，謠傳恐有另名背景雄厚並於農田水利會擔任主管級職務的人，有意投入玉溪地區農會總幹事第2輪遴聘選戰。

投開票結果今下午出爐，9個基層農會除鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等4區選情因最為緊繃，投票率多達7成以上外，其餘農會平均約5成，另總幹事也維持現任優勢，掌握多數會員代表席次，其中又以光豐地區農會選情較單純，現任總幹事林清水在同額競選情況下，可望順利榮登「7連霸」。