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萬丹農會南派擊敗北派 保住執政權

萬丹鄉農會選舉結果，由南派取得勝利。（記者李立法攝）

2017-02-19  17:13

〔記者李立法／屏東報導〕競爭激烈的萬丹鄉農會會員代表選舉結果下午揭曉，南派以26席擊敗北派的19席，可望順利保住執政權。

萬丹鄉南、北派系勢力壁壘分明，向來由南派掌控的農會系統，本屆應選出45席會員代表，南、北派分別推派34及28人角逐，爭取過半席次，今天進行投票，下午開票結果，加興村出現同票情形，代表南派的林勝吉和北派的林燕楠都獲得52票，經抽籤後由林勝吉勝出，南派最後以26席過半席次取得勝利。

農會總幹事張枝烈表示，若能順利獲得理事會續聘，將秉持一貫服務精神，努力為農友及農會打拚。

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