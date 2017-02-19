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蔡英文：台灣應有勇氣面對人權迫害歷史

2017-02-19  16:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天出席國際大屠殺紀念活動時表示，作為一個曾有人權迫害歷史的國家，台灣應該學習德國反省納粹的勇氣，面對過去歷史。

駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會、教育部和國家圖書館今共同舉辦2017國際大屠殺紀念日。蔡英文出席並致詞表示，在「安妮日記」中，看到夾縫中的生命、在「辛德勒的名單」中，看到人性的尊嚴。

蔡總統表示，大屠殺不只是個別族群與個別國家的故事，不讓這樣的悲劇再度發生已經是普世價值，數十年來德國始終努力賠償、道歉，並深刻教育下一代，作為一個曾有人權迫害歷史的國家，台灣應該學習德國的勇氣，嚴肅面對歷史。

蔡英文說，台灣社會對猶太人曾遭遇的慘痛經驗認識不足，對於這段歷史的反思，也不夠深刻，所以偶而會有年輕人，因為無心的冒犯，而再一次觸動敏感的神經。曾因扮演納粹引發爭議的新竹光復高中學生今天參加這場紀念活動，也對此提出思考和反省。

蔡總統也表示，她曾告訴國人，發生這些事，不是學生的錯，而是我們大人的錯。因為我們沒有從國家暴力迫害人權的歷史裡，進行足夠深刻的思考，才讓這些錯誤發生。

她希望大家藉此事件學習到三件事：第一，生命不應該被這樣對待；第二，我們不應該拿這些嚴肅的歷史事件來嘲弄；第三，我們更不應該去模仿那些迫害人權的人。

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  • 駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會19日舉辦「2017國際大屠殺紀念日 」活動，總統蔡英文（右）出席致詞。（記者簡榮豐攝）

    駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會19日舉辦「2017國際大屠殺紀念日 」活動，總統蔡英文（右）出席致詞。（記者簡榮豐攝）

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