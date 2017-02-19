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選情膠著！ 新化農會雙方代表席次差距小

農會選舉結束的時間一到，隨即進行開票作業。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-19  17:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕基層農會選舉開票告一段落，被視為台南市選情最激烈的新化區，果真如預期般膠著，攸關總幹事聘任的代表選舉，朝野雙方差距不大，預估勝負僅有3席，戰火將在延續至理監事選舉。

至於原本有3人登記角逐總幹事的玉井區，因積分制度，農委會公告後，目前僅現任的黃澄清有候聘資格，雖然如此，45席代表，有63人登記，競爭激烈，開票結果，在朝派暫居優勢。

新化區農會45席代表，多達69人登記，選情之激烈，可見一斑，日前檢方又查獲今年台南首樁疑似涉賄案，戰況引發矚目。

新化農會主要是原「三巨頭」鬧分裂，總幹事林麗文爭取連任，對手陣營則推供銷部代理主任陳榮賢出馬，2人4年前已交手過，再次「狹路相逢」，各界高度關注。

開票結果，陳營宣稱微幅領先3席，自認還要努力守成，避免翻盤，地方人士也估計，因雙方席次差距小，還有策反機會，選情仍添變數。

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  • 開票作業引起民眾圍觀，警力也在場戒護。（記者吳俊鋒攝）

    開票作業引起民眾圍觀，警力也在場戒護。（記者吳俊鋒攝）

  • 因選情激烈，開票作業吸引民眾圍觀。（記者吳俊鋒攝）

    因選情激烈，開票作業吸引民眾圍觀。（記者吳俊鋒攝）

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相關關鍵字： 新化農會 農會改選 農會選舉
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