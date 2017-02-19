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二二八70周年 葉菊蘭嗆：蔣介石依然未受懲罰

2017-02-19  17:19

〔即時新聞／綜合報導〕二二八事件今年將滿七十周年，台獨運動先驅鄭南榕遺孀葉菊蘭，今天出席二二八國家紀念館主辦的「二二八平反與轉型正義特展」開幕茶會，直言當時下令鎮壓的蔣介石依然沒有得到應有的懲罰，「沒有懲兇、徹底公布真相，就沒有轉型正義！」

綜合媒體報導，葉菊蘭今天致詞表示，二二事件期間，國民黨政府展開大屠殺，把當時台灣的精英幾乎殲滅，造成之後四十年台灣人不敢提起二二八、不敢參與公共政策，台灣變成一個冷漠疏離的社會。

葉菊蘭質問，當時下令鎮壓的蔣介石有沒有得到應有的懲罰？當年的共犯結構是不是現在仍扮演著不同的加害者角色？他呼籲轉型正義除了要處理黨產不公部分，也必須持續公布二二事件的歷史資料，並探討其他不公不義的議題，譬如被沒收的財產是不是可以回復等。

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  • 總統府資政葉菊蘭呼籲二二八歷史不能遺忘，追求真相才能和解共生。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    總統府資政葉菊蘭呼籲二二八歷史不能遺忘，追求真相才能和解共生。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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