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農會選舉 杉林農會內場派1票險勝

農會小組長和會員代表今天選舉，旗山農會外場派翻盤成功。（記者蘇福男攝）

2017-02-19  16:47

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市各區農會今天改選小組長和會員代表，選情激烈的旗山農會，外場派翻盤成功，杉林農會內場派則以1票險勝。

此次農會選舉，旗山、杉林2農會競爭激烈，旗山農會現任總幹事吳建德尋求連任，但遭到捲土重來的外場派石檻彰挑戰，石結合水利會勢力，與他搭檔參選理事長的陳姓候選人選前雖被判定資格不符，但外場派獲地方重量級人士相挺、士氣高昂。

旗山農會應選45席會員代表，今天開票結果，外場派囊括29席、內場派16席，外場派翻盤成功，可望取得經營權。

另杉林農會會員代表也是應選45席，此次外場派以地方重量級人士為首，結合水利會勢力，選前內、外場派實力旗鼓相當，選情格外激烈，今天開票結果，內場派獲23票，外場派22票，外場派以1票之差飲恨。

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