竹市農會基層選舉投票率27.69％ 過程平和

新竹市農會基層選舉，選出42名農事小組組長和58名會員代表，選舉過程平和順利，投票率為27.69%。（記者洪美秀攝）

2017-02-19 16:29

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市農會基層農事小組組長及會員代表選舉今天登場，新竹市共要選出42名農事小組組長及58名會員代表，幾乎是同額參選，並無激烈競爭情形，投票過程順利，投票率為27.69%，預定3月2日召開會員代表大會，選出11名理事和3名監事，3月13日召開理監事會選出理事長、常務監事，及遴聘總幹事。

新竹市農會表示，全國農會基層選舉今天登場，竹市選情相對單純，共有4034人有選舉權，其中要選出42名農事小組組長，有43人競選，只有1選區有2人登記，其餘皆同額競選，選情單純。

而在會員代表選舉部分，要選出58名會員代表，共有63人參選，只有5個選區有競爭，整個投票過程平和，未傳出暴力或衝突，共1117人參與投票，投票率為27.69%，順利選出農事小組組長和會員代表。

市農會表示，新竹市農會基層選舉一向都很單純，在基層選舉後，預定3月2日舉行會員代表大會選出理事和監事，並在3月13日召開理監事會議，選出理事長和常務監事，並遴聘同額競選的績優總幹事。