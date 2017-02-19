台籍嫌犯引渡中國 陸委會：中方刻意製造兩岸對立

2017-02-19 17:11

〔記者林良昇／台北報導〕西班牙與中國警方去年底聯手破獲兩岸電信詐騙案件，其中包含台籍嫌犯，我方雖提出遣返要求，西班牙政府仍將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國；陸委會今表示，中國大陸的單方片面強制作為，是違反雙方合作承諾及刻意製造兩岸對立的舉動，我方不能接受。

陸委會表示，據相關機關告知，中國之前向西班牙正式提出，要將我涉案人員以其「公民」身分引渡至中國大陸，並於日前獲西國行政部門同意。對此，陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，不會因為中國大陸任何作為而有所改變。陸委會已向中國表達深切遺憾與抗議，認為中國的片面主張與作法，不僅損害兩岸合作與信賴基礎，也漠視我方多次呼籲，應由雙方各自帶回己方人員依法審理等訴求，嚴重傷害台灣民眾情感。

陸委會指出，去年12月間，發生國人在西班牙因涉電信詐騙案而遭逮捕，陸委會在獲知中國擬將我涉案國人自西班牙押至中國大陸後，旋透過兩岸聯繫管道向陸方要求積極協調有關部門，讓本案相關人員交由我方接返回台依法偵審，不得強押至中國大陸。

陸委會指出，中國一再於國際間以「一中」政治藉口為由，採取單方片面強制作為，拒絕與我方協商、未顧及我方民眾權益，我方不能接受，這也是違反雙方合作承諾及刻意製造兩岸對立的舉動。

陸委會重申，要能有效遏止跨境電信詐騙犯罪案件之發生，誠有賴雙方間持續合作，呼籲中國不應以政治考量阻礙兩岸治安機關合作打擊犯罪，應在既有的合作基礎上，儘速透過雙方良性溝通與充分對話，共謀妥善因應之道，以保障兩岸人民權益與福祉。