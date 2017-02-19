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葉菊蘭：沒懲兇與真相、就沒有轉型正義

2017-02-19  16:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕二二八事件迄今將滿70週年，二二八紀念基金會與二二八國家紀念館特別策劃「二二八平反與轉型正義特展」，今下午舉辦開幕茶會。鄭南榕遺孀、前總統府秘書長葉菊蘭致詞強調，沒有懲兇、沒有徹底公布真相，就沒有轉型正義；她也說，雖很多檔案已陸續揭露，但仍有許多真相等待被挖掘，例如不公不義、被沒收的財產是不是可以回復等議題。

這場展覽中，有近30年來社會各界推動二二八轉型正義的各個歷程，並以創新的手法呈現，例如由版畫家林耀堂創作的二二八平反運動的版畫，還有作家林沈默的詩與藝術作品。

展區還有復刻版的遊行旗幟、手舉標語牌、台灣第一座二二八模型等，讓參觀民眾可以體驗當年上街頭的場景，展區還重現當年鄭南榕自焚的總編輯室擺設，同時展出當年的禁書。

葉菊蘭致詞表示，1986年的519要求解嚴是轉型正義第一槍，而1987年鄭南榕等人成立民間的228和平日促進會，是台灣轉型正義的第二槍；轉型正義除了黨產不公要處理外，228事件前後這段時間的相關資料，也要陸續公布，雖然228得以平反，家屬得到賠償，基金會也成立，「但真相是否完全揭露？名單是否真正完整？有沒有名單之外沒出現的名單？」

針對總統蔡英文宣示3年內公布228與白色恐怖事件的歷史真相調查報告，但立院目前還未通過相關立法「促轉條例」一事，葉菊蘭受訪表示，蔡總統對提出的政見有節奏，相信蔡總統一定會在她的節奏之下完成，「我對蔡總統有信心。」

開幕茶會還重現了當年由228和平日促進會所發起的第1場在台南的遊行，並重現當年的發起人黃昭凱、林宗正、鄭南榕一字排開場景，由葉菊蘭站在鄭南榕的位置上；接著與會者再向展覽會場的228紀念碑獻花致意。

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  • 二二八國家紀念館19日舉辦「人民力量打破禁忌二二八平反與轉型正義特展」開幕茶會，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭出席致詞。（記者張嘉明攝）

    二二八國家紀念館19日舉辦「人民力量打破禁忌二二八平反與轉型正義特展」開幕茶會，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭出席致詞。（記者張嘉明攝）

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