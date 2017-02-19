詹家軍成形？詹啟賢與青年黨代表聯合參選
2017-02-19 16:35
詹啟賢今成立競選辦公室，並宣布和15名黨代表聯合參選。（記者廖振輝攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉各陣營競爭激烈，黨主席參選人詹啟賢今成立競選辦公室，並宣布和15名黨代表聯合參選，「詹家軍」儼然成形，並提出包含廢除黨員連署制的4項政見，端出競選政見牛肉。
詹啟賢競選國民黨主席，詹陣營今舉行詹啟賢「94青」黨代表聯合參選記者會，宣布和15名青年黨代表參選人聯合參選，並提出4項培養黨內青年政見，包含「廢除黨員連署制」、「社青、學青共組議會紮根地方」、「青年加權初選提名民調」、「建立青年參政學院，堆動師徒見習制」等。
詹啟賢受訪時說，廢除連署門檻這次選舉不可能，但他是宣示政策主張，畢竟連署等於是擋住年輕人的路，「我都覺得很難了，他們怎麼有機會呢？」未來年輕人的連署應先拿掉。
對於和15名青年黨代表參選人聯合參選，是否代表「詹家軍」成形？詹啟賢則認為，是因為他重視年輕人，雙方理念接近一起選舉，也不必叫「詹家軍」。
此外，由於前總統馬英九即將出席另一名黨主席參選人郝龍斌的競選辦公室成立大會，被視為馬在黨主席選舉中挺郝，詹啟賢受訪時說，以馬的高度，任何人邀請他他都會參加，「我們選擇比較低調」，方向是讓基層黨員多了解，沒有邀請馬的計畫，但不代表不重視馬。
詹啟賢也表示，他幾周前曾拜會過馬英九請教意見，馬給很多建議，所以任何過度的解讀都沒有必要，未來若有適當的活動，氛圍適當，也會邀請馬。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 「公一」15期重劃地 第一公墓限時遷葬
- 白天各忙各的 晚上1家4口兼差簽賭站
- 醫師偷情俏病患 月砸280萬拚情敵
- 今日白天高溫可達27度 東部2縣市大雨特報
- 參觀人次破千萬 花燈幾認養一空
- 阿根廷公車山路翻覆 造成至少19死23傷
- （影音）有洋蔥！ 林憶蓮翻唱《克卜勒》是這個原因
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 日本JK商務店盛行... 過半打工女高中生坦承賣淫
- 強國網紅花8年整成范冰冰 兒子正臉長這樣
- 不明飛機靠近川普佛州別墅 兩架F-15出動攔截
- 感謝你們... 日攝影師讓世界看見台灣
- 公路總局長赴哀悼會致意 陳彥伯：絕對負責
- 本週還有冷氣團 吳德榮：北台灣低溫下探12度
- 比利時列車出軌 釀1死27傷
- 超萌蜥蜴向人揮手 4000萬網友都向牠打招呼
- 蕭詒徽／空腹
- 碧昂絲大比中指疑轟葛萊美 挨批沒風度
- 三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次
- 老婦陳屍工寮震驚恆春半島 檢警朝他殺偵辦
- （影音）咘咘喝奶狂甩頭 網驚神似「垃圾鴿」
- 農會選舉今登場 士林區戰況激烈
- 台灣燈會今晚熄燈 北港燈區爭延展
- 摔男童致死 苗縣聖方濟輔導員被判5年4個月
- 金正男遇害 陰謀論滿天飛
- 獨家》護鈔斷掌少年困頓 台西故鄉人送溫情
- 與安倍蜜月期後 川普帳單受矚目
- 〈遠距戀人〉愛我 就來陪伴我
- 去年「灌」軍沒來 戈登勝券在握
- 母語日 台推廣閩南、客家、原住民語
- 台中反空污遊行 主辦方竟把馬路護欄拆了！
- NBA》灌籃大賽太難看 傳奇中鋒直搖頭（影音）
- 不甩官司 川普杜拜球場揭幕
- 反空污大遊行 林佳龍：政府與人民一起做
- 〈貓收藏〉 期待貓咪出現
- 澳洲女子公開賽》南韓張哈娜逆轉奪冠 錢珮芸並列16名
- 芬蘭鬼才導演奪銀熊獎 自爆「最後一部電影」萌退意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Malaysia and North Korea lock horns over killing of Kim
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詹家軍成形？詹啟賢與青年黨代表聯合參選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分