詹家軍成形？詹啟賢與青年黨代表聯合參選

詹啟賢今成立競選辦公室，並宣布和15名黨代表聯合參選。（記者廖振輝攝）

2017-02-19 16:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉各陣營競爭激烈，黨主席參選人詹啟賢今成立競選辦公室，並宣布和15名黨代表聯合參選，「詹家軍」儼然成形，並提出包含廢除黨員連署制的4項政見，端出競選政見牛肉。

詹啟賢競選國民黨主席，詹陣營今舉行詹啟賢「94青」黨代表聯合參選記者會，宣布和15名青年黨代表參選人聯合參選，並提出4項培養黨內青年政見，包含「廢除黨員連署制」、「社青、學青共組議會紮根地方」、「青年加權初選提名民調」、「建立青年參政學院，堆動師徒見習制」等。

詹啟賢受訪時說，廢除連署門檻這次選舉不可能，但他是宣示政策主張，畢竟連署等於是擋住年輕人的路，「我都覺得很難了，他們怎麼有機會呢？」未來年輕人的連署應先拿掉。

對於和15名青年黨代表參選人聯合參選，是否代表「詹家軍」成形？詹啟賢則認為，是因為他重視年輕人，雙方理念接近一起選舉，也不必叫「詹家軍」。

此外，由於前總統馬英九即將出席另一名黨主席參選人郝龍斌的競選辦公室成立大會，被視為馬在黨主席選舉中挺郝，詹啟賢受訪時說，以馬的高度，任何人邀請他他都會參加，「我們選擇比較低調」，方向是讓基層黨員多了解，沒有邀請馬的計畫，但不代表不重視馬。

詹啟賢也表示，他幾周前曾拜會過馬英九請教意見，馬給很多建議，所以任何過度的解讀都沒有必要，未來若有適當的活動，氛圍適當，也會邀請馬。

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