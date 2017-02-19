西國遣送台詐騙犯至中國 陸委會：強烈抗議

2017-02-19 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙決定將台灣200多名詐騙犯遣送至中國，陸委會表示，據相關機關告知，中方之前向西班牙正式提出將我涉案人員以其「公民」身分請求引渡至中國，並於日前獲西班牙政府行政部門同意。陸委會強調，台灣是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，不會因為中國任何作為而有所改變。中方片面主張與漠視我方的作法，嚴重傷害臺灣人民情感。陸委會已向中方表達深切遺憾與抗議。

陸委會表示，去年12月間獲知中方要求西班牙將我方詐騙犯送至中國後，立即透過兩岸聯繫管道向中方要求積極協調有關部門，讓本案相關人員交由我方接返回台依法偵審，不得強押至中國大陸。

陸委會表示，中國一再於國際間以「一中」政治藉口為由，採取單方片面強制作為，拒絕與我方協商、未顧及我方民眾權益，我方不能接受，這也是違反雙方合作承諾及刻意製造兩岸對立的行為。

陸委會重申，要能有效遏止跨國電信詐騙犯罪案件發生，誠有賴雙方間持續合作，呼籲中方不應以政治考量阻礙兩岸治安機關合作打擊犯罪，應在既有的合作基礎上，儘速透過雙方良性溝通與充分對話，共謀妥善因應之道，以保障兩岸人民權益與福祉。