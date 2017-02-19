打國光疫苗牌 詹啟賢回員林老家拉票

打國光疫苗牌，詹啟賢回老家員林拉票。（記者顏宏駿攝）

2017-02-19 15:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨主席參選人詹啟賢，今天返回員林老家拉票，為了拉攏選民的心，他推出「國光疫苗牌」，他說，「政府幫你們打的疫苗，都是我研發！」國光疫苗行銷中國、歐美各國，他從無到有，一手做出來，這是他擅長的經營管理。

詹啟賢說，他在員林出生，家中他排行老么，哥哥詹啟造曾經是員林鎮長。如今他回來故鄉感覺很親切。

他說，大學畢業後就到美國留學，從耶魯大學的醫學院開始做主治醫師，41歲返台服務，從奇美醫院的前身逢甲醫院長開始做起，17年的時間，讓一間只有300床的社區醫院變成2400多床的南部最大的醫學中心，從虧損到年年都有盈餘。

接著他話鋒一轉，反問現場的黨員「你們打的免費感疫是誰做的嗎？」詹啟賢表示，他專長是醫療，想報國，有很多方法，曾經擔任過衛生署長，又來發現國內應該發展流感疫苗，他一股腦兒的投入國光生技的感冒疫苗開發，從無到有，到現在可以外銷歐美、中國，很多人都不知道，「你們注射的免費疫苗都是國光做的」。

他說，這次競選黨主席，同樣是基於想為國家做點事的心理，他沒有包袱、政治恩怨、沒有舊思惟，有企業管理的經驗，是選後最能整合國民黨各派系的人選，希望大家支持他出任國民黨主席。

詹啟賢今天在國民黨員林市黨部新春團拜發表上述談話，各他候選人洪秀柱派前立委楊瓊櫻出席、吳敦義則派前立委鄭汝芬，雖然是同黨相爭，但氣氛溫和，各陣營彼此勉勵。