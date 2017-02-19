| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

媽媽每晚惡夢大哭... 泰源烈士家屬憶「國民黨的惡質」

還原泰源事件的歷史舞台劇「SIRO HEROes」本月25日、26日將於台北植物園旁南海劇場登場。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-02-19  16:31

〔即時新聞／綜合報導〕台東泰源監獄1970年發生「泰源事件」，6名台灣獨立運動政治犯鄭金河、陳良、詹天增、鄭正成、謝東榮、江炳興，試圖聯合監獄衛兵與當地原住民發動武裝起義，但事敗逃亡被捕，鄭正成判處有期徒刑16年，其他5人均判死刑，6名義士的家屬事後受到國民黨政府的政治迫害。詹天增的外甥女陳秋菊近日就接受媒體專訪，講述這段痛苦的歷程。

根據《民報》報導，陳秋菊指出，詹天增是家中獨子，祖父來自福建省林森縣，因為到金瓜石掏金致富，在當地無人不知，她的母親就是詹天增的童養媳，但因詹涉案入獄而改嫁他人。詹天增原在海軍陸戰隊當兵，1961年被雲林縣議員蘇東啟吸收參與武裝革命計畫，被捕判刑12年，後來決議發動泰源起義時向家裡囑咐，讓童養媳妹妹找個好人家嫁了，當時家裡就有個底，知道他要幹什麼。

陳秋菊回憶，詹天增因涉泰源事件被判死後，全家就被國民黨列為黑名單，飽受異樣眼光，她到學校上課「被同學欺負都不知道為什麼」，3個兄弟去當兵全都被凌虐到精神分裂，她的媽媽每天半夜都做惡夢大哭，一定要她爸不停用力打耳光才能恢復清醒，「這是國民黨的惡質」。

陳秋菊表示，她小時候以為舅舅是流氓，「我痛恨舅舅，為什麼當兵當到被槍斃？是犯了什麼大罪？在我們所受的教育觀，一定是違犯軍紀才會被槍斃。」後來才知道，「我舅舅做了很偉大的事，是個英雄。」她認為詹天增可以為台灣人做這樣的犧牲，再也找不到這樣的偶像了。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 政治犯 泰源事件 泰源監獄 獨立運動
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：媽媽每晚惡夢大哭... 泰源烈士家屬憶「國民黨的惡質」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.