媽媽每晚惡夢大哭... 泰源烈士家屬憶「國民黨的惡質」

還原泰源事件的歷史舞台劇「SIRO HEROes」本月25日、26日將於台北植物園旁南海劇場登場。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-02-19 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕台東泰源監獄1970年發生「泰源事件」，6名台灣獨立運動政治犯鄭金河、陳良、詹天增、鄭正成、謝東榮、江炳興，試圖聯合監獄衛兵與當地原住民發動武裝起義，但事敗逃亡被捕，鄭正成判處有期徒刑16年，其他5人均判死刑，6名義士的家屬事後受到國民黨政府的政治迫害。詹天增的外甥女陳秋菊近日就接受媒體專訪，講述這段痛苦的歷程。

根據《民報》報導，陳秋菊指出，詹天增是家中獨子，祖父來自福建省林森縣，因為到金瓜石掏金致富，在當地無人不知，她的母親就是詹天增的童養媳，但因詹涉案入獄而改嫁他人。詹天增原在海軍陸戰隊當兵，1961年被雲林縣議員蘇東啟吸收參與武裝革命計畫，被捕判刑12年，後來決議發動泰源起義時向家裡囑咐，讓童養媳妹妹找個好人家嫁了，當時家裡就有個底，知道他要幹什麼。

陳秋菊回憶，詹天增因涉泰源事件被判死後，全家就被國民黨列為黑名單，飽受異樣眼光，她到學校上課「被同學欺負都不知道為什麼」，3個兄弟去當兵全都被凌虐到精神分裂，她的媽媽每天半夜都做惡夢大哭，一定要她爸不停用力打耳光才能恢復清醒，「這是國民黨的惡質」。

陳秋菊表示，她小時候以為舅舅是流氓，「我痛恨舅舅，為什麼當兵當到被槍斃？是犯了什麼大罪？在我們所受的教育觀，一定是違犯軍紀才會被槍斃。」後來才知道，「我舅舅做了很偉大的事，是個英雄。」她認為詹天增可以為台灣人做這樣的犧牲，再也找不到這樣的偶像了。