投縣農會選舉激戰 老人、輪椅族都來了

魚池鄉農會選舉各投開票所出現排隊投票人潮。（記者劉濱銓攝）

2017-02-19 15:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣各級農會會員代表暨農事小組長選舉投票今登場，上午縣內各激烈選區都出現排隊投票人潮，其中魚池鄉農會則因農會會員老年人口較多，出現不少老人與輪椅族選民，農會選舉關乎農民權益，投票踴躍程度超越一般選舉，農會也預估投票率有望破8成。

魚池鄉農會選舉有效投票人數為2732人，由於此次農會代表選情為63人搶45個席次，且因兩派勢均力敵，為鞏固票源，雙方人馬大力催票，透過喊話、動員，或勤跑基層搏取認同，也因此催出許多高齡選民，不少人就算坐輪椅拄拐杖，也要投給心目中的人選。

魚池鄉農會表示，此次是該農會有史以來選情最激烈的一次，就是因為競爭呈現五五波態勢，選舉才會特別緊繃，從今天各地都出現排隊人潮來看，投票率至少7成，甚至可能打破紀錄突破8成。