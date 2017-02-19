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詹啟賢回彰化 前立委當面表態挺吳敦義

2017-02-19  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢，今天回到家鄉彰化縣員林鎮，參與國民黨員林市黨部新春聯誼，沒想到在現場的前立委鄭汝芬直言，她支持的主席人選是前副總統吳敦義，讓詹只能苦笑以對。

根據《蘋果日報》報導，詹啟賢今天參與員林市黨部新春聯誼，以自己員林出身的身分爭取黨員支持，但曾擔任多屆彰化縣議員及立委的鄭汝芬，卻在現場表示，她對詹啟賢「只能祝福」，因為詹啟賢表態太慢，她已答應力挺吳敦義。

詹啟賢今天還說，參選以來勤跑基層的他，發現民眾對國民黨還有期待，但也認為國民黨一定要改變，他自認為沒有包袱、沒有恩怨、沒有腐舊思想、還有企業經營經驗，有條件帶領國民黨，相信可以為國民黨帶來改變。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢，勤跑基層拉票。（資料照，記者黃美珠攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢，勤跑基層拉票。（資料照，記者黃美珠攝）

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