陳庚金稱能撈就撈 王定宇封他「國家級妖魔鬼怪」

陳庚金（見圖）被王定宇封為國家級妖魔鬼怪。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-19 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院人事行政局長陳庚金因不滿年改政策，爆出經典名言「能撈就撈、能混就混，拖垮政府」，日前訪美的民進黨立委王定宇一回國就反嗆，這樣的人和話叫做「無恥的低劣」，並封陳庚金為「國家級妖魔鬼怪」。

陳庚金16日公開呼籲，軍公教「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府，獲得台下一陣掌聲。王定宇昨晚在臉書感嘆，從美國帶著美好外交成國回來，卻看到這種「混蛋新聞」。

王定宇痛批，陳庚金月領10多萬納稅人的「俸養錢」，卻說出「能撈就撈、能混就混」、「推翻政府」、「士農工商本來就不平等」等名言，這樣的人和話叫做「無恥的低劣」。他認為，現階段應堅定、儘速完成年金改革，陳庚金這種「國家級妖魔鬼怪」才會散去。

此外，針對前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、胡志強等人紛紛為陳庚金緩頰，王定宇則反批，這些國民黨黨國大官，享盡人民的俸祿，這樣說法是「低劣的無恥」。