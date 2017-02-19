基層農會選戰登場 屏東縣5農會競爭激烈

基層農會選舉今天登場。（記者邱芷柔攝）

2017-02-19 14:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕基層農會選舉今天登場，屏東縣共有24家農會選舉農事小組長暨農會代表，其中選情較為緊繃的高樹、萬丹、內埔、竹田、長治等5家農會總幹事競爭激烈，讓今天選舉格外緊張。

基層農會選舉至下午2點結束，選舉結果出爐後，當權派與在野派勢力大致抵定，由於選舉前「賄聲賄影」，讓監票人員、警方嚴陣以待，今天上午各選區投票所還算平靜，未傳出特殊情況。

縣府統計，屏東縣有24家農會，其中縣農會僅選舉農事小組長，其餘23家都進行小組長暨農會代表選舉，全縣23農會中總計要選出923位農會代表、24個農會要選出農事小組長360人，今天下午2點結束投票後，立即進行開票，選舉結果將直接影響到理監事選舉及總幹事候聘，勝負關鍵將看誰能掌握過半理事支持。