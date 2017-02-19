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馬挺郝分散洪票源 吳敦義：不要這樣猜

角逐國民黨主席的吳敦義，今天出席基隆市青溪總會新春團拜爭取支持。（記者俞肇福攝）

2017-02-19  13:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨黨主席5月20日進行改選，郝龍斌競選辦公室將於20日舉行成立茶會，前總統馬英九將出席，外傳馬英九現在每位候選人都挺，是為分散現任黨主席洪秀柱的票源；表態參選黨主席的吳敦義面對媒體詢問此一敏感問題，吳敦義輕拍記者說「不要做這樣的猜測」。

基隆市青溪總會新春團拜19日中午在基隆市北都飯店舉行，吳敦義與郝龍斌先後抵達，爭取青溪總會朋友支持；吳敦義在議長宋瑋莉陪同下，以茶代酒逐桌請託，吳敦義離開後，郝龍斌才現身爭取支持，似乎刻意迴避。

面對郝龍斌競選黨主席辦公室20日成立，外界解讀馬英九出席活動是力挺；吳敦義說，馬英九曾擔任8年中華民國元首，也當過2任台北市長和國民黨主席，一定有他的高度，馬英九一再表示現階段不會支持特定人選，「這點是毫無疑問」。

吳敦義說，他自己會思考競選總部成立的時機，當然也會邀請馬前總統出席；至於媒體詢問有關前行政院長江宜樺成立基金會，是為了要參選2020總統，吳敦義也說，「也不要這些猜測，好不好，謝謝」。

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  • 吳敦義在前基隆市長張通榮、議長宋瑋莉陪同下，以茶代酒爭取支持。（記者俞肇福攝）

    吳敦義在前基隆市長張通榮、議長宋瑋莉陪同下，以茶代酒爭取支持。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市青溪總會理事長張耿輝，佩服郝龍斌的精神，表達給予支持。（記者俞肇福攝）

    基隆市青溪總會理事長張耿輝，佩服郝龍斌的精神，表達給予支持。（記者俞肇福攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 郝龍斌 馬英九
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