談「能撈就撈」 陳芳明：可見KMT有多自私

針對陳庚金的「能撈就撈」說，作家陳芳銘痛批自私。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-02-19 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院人事行政局長陳庚金因不滿年改政策，公開呼籲軍公教「能撈就撈、能混就混」，拖垮政府，獲台下熱烈掌聲。對此，政大台文所教授陳芳明痛批，陳庚金的發言，不僅道出享受18%的好處，也凸顯出「一個共犯集團的心理結構」。

作家陳芳明昨在臉書撰文〈他們享盡18%的快感〉，表示國民黨高官明知現有年金制度非常不合理，「卻始終抱著能撈則撈的自私心態，而且拖垮整個社會、拖垮下個世代，也在所不惜」，刻意阻擋年金改革、延遲改革節奏。陳芳明表示，這種「惡意」與「處心積慮」，「正好暴露了國民黨高官及其黨員的內心世界」。

陳芳明指出，這些人拒絕改革，完全是為了個人好處，「未嘗考慮到整個社會的負擔」，怒批這種執政心態是「末代政權」與「幼兒玩積木」，「不想玩就全部拉倒」。不過，陳芳明也說，「國民黨從來就不是台灣社會的命運共同體」，從陳庚金的真心話，也才知「年金改革不能不更要加緊腳步」。

有臉友在底下留言，力挺陳芳明的論述，批評說出這樣言論的高官，「這群人讓他們的家人後代蒙羞」，陳芳明回應，「也只有混蛋才能形容了」。