105年度第二預備金 政院共動支69億元

第二預備金最大的一筆是農委會，達到35億7千萬元，用以支出去年因寒害、颱風造成農漁業災損的緊急救助所需。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-02-19 13:35

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院上週已將105年度第二預備金動支情形完成報告，並送請立法院查照審議，行政院指出，去年第二預備金總計動支69億5682萬8千元，各單筆數額超過5千萬元者，共計有10筆，其中最大的一筆是農委會，達到35億7千萬元，用以支出去年因寒害、颱風造成農漁業災損的緊急救助所需。

行政院官員今天指出，中央政府總預算每年都會編列第二預備金，以因應各項重大及緊急救助的經費使用，以104年度為例，共計編列第二預備金75億元，年度結算共動支69億7740萬元，其中單筆超過5千萬元者有17筆。

官員說，根據上週完成的105年度中央政府總預算第二預備金動支數額報告，105年度第二預備金編列數額為74億元，年度結算共計動支69億5682萬8千元，其中各單筆超過5千萬元者有10筆。

在各部會機關申請動支第二預備金方面，以農委會的35億7千萬元最高，其次是海巡署的12億3918萬4千元，包括因為專案勤務增加致艦艇油料及養護費用經費不足1億4273萬元，及海岸巡防總局人事費不足10億9645萬4千元；衛福部動支第二預備金達8億4423萬4千元，其中用以因應流感疫情辦理相關應變工作經費不足所需的費用，就達到6億0501萬5千元。

在行政院主管部分，105年度共計動用第二預備金4718萬元，主要用在兩個項目，一是因籌設不當黨產處理委員會所需經費2824萬元，二為國發會辦理年金改革幕僚工作所需經費不足1894萬元。

報告指出，在105年度第二預備金的各筆動支數，若按政事別來分類，一般政務支出為15億1428萬3千元、教科文支出為1億4838萬9千元、經濟發展支出為36億3659萬6千元、社會福利支出為10億1904萬3千元、社區發展及環保支出2739萬2千元、退休撫卹支出5億5215萬5千元，一般補助及其他支出5897萬元。