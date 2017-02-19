控黨產會追殺 國民黨中評委揪黨工生病家人圍堵顧立雄
2017-02-19 13:33
〔記者張議晨／台北報導］國民黨中評會主席團主席陳庚金日前以「能撈就撈、能混就混」言論引起風波，但今代表前副總統吳敦義出席士林區黨員活動的中評委李彥鴻今又語出驚人，先是痛批黨產會追殺國民黨黨產，再號召黨員拿著殘障手冊、帶著生病家人圍堵黨產會主委顧立雄，她說，「國民黨黨產，沒有不當也沒有非法，不當黨產是主觀認定」，有許多貧病無依，臥床或插鼻胃管的前輩，已有十個月未拿到退休俸。
國民黨士林區黨部今舉辦黨員慶生會，國民黨主席擬參選人郝龍斌親自到場致意，至於表態參選的前副總統吳敦義、國民黨副主席詹啟賢，也有派代表上台致詞。
代表吳敦義上台致意的國民黨中評委李彥鴻，致詞前先批黨產會追殺國民黨黨產，還稱黨產會發言人施錦芳坐領雙薪，是「肥貓」，但許多黨員前輩卻貧病無依，都沒有錢，每個月二、三萬退休俸已有十個月沒有領到。
她說，「黨產會下周二下午將會開會，黨產會主委顧立雄也會到場，家裡有殘障手冊、生病的都來，我們到那裡堵電梯，給他們好看，展現在野實力！」。李彥鴻言論獲得在場不少黨員歡呼，但坐在台下的郝龍斌、代表詹啟賢出席的張斯綱及前立委丁守中等人則不發一語，未多做表示。
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