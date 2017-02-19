蔡習會可望成真？ 府：捕風捉影、沒有評論

媒體報導，「蔡習會」有望成真。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-19 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，有綠營人士透露「蔡習會」有望成真，傳考慮在新加坡、金門會晤。對此，總統府表示，不評論這類捕風捉影的報導。

綜合媒體報導，在兩岸人士積極奔走下，總統蔡英文有望會見中國領導人習近平，會面地點可能會在「馬習會」舉行地新加坡，或是推動小三通的金門。

總統府今表示，「對於這類捕風捉影的報導，我們沒有評論」，府方也說，樂見兩岸關係有正面發展，也一再呼籲兩岸能排除障礙，務實推展正常交流與協商，將持續關注北京當局作為。