| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

阿里山農會投票 警力維秩序

阿里山鄉農會樂野農事小組應選出7名會員代表，有11人登記競爭，選情較激烈，圖為會員到樂野活動中心投票。（記者曾迺強攝）

2017-02-19  13:24

〔記者曾迺強／嘉義報導〕第18屆基層農會會員代表、農事小組長選舉登場，嘉義縣阿里山鄉農會分10個投票區，其中，樂野農事小組應選出7名會員代表，有11人登記競爭，選情相較其他小組較激烈，上午9點前就有會員在樂野村活動中心前排隊投票，警方派出警力維持秩序，截至中午12點半，有110名會員前往投票，達總會員數7成，阿里山鄉農會人員表示，上午投票過程順利，未傳出狀況。

嘉義縣各級農會選舉，有民雄、六腳、布袋、阿里山4鄉鎮有2人（含）以上登記總幹事遴聘，但真正有競爭的只有六腳鄉及阿里山鄉。

阿里山鄉農會現任總幹事劉家顯尋求連任，與之對壘的是農會職員游長欽，雙方在選前傳出抹黑謠言，選情激烈，選舉將於下午3點截止立即開票，由各陣營掌握的代表席次多寡即可看出勝負。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 農會選舉 阿里山農會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：阿里山農會投票 警力維秩序


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.