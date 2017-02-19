阿里山農會投票 警力維秩序

阿里山鄉農會樂野農事小組應選出7名會員代表，有11人登記競爭，選情較激烈，圖為會員到樂野活動中心投票。（記者曾迺強攝）

2017-02-19 13:24

〔記者曾迺強／嘉義報導〕第18屆基層農會會員代表、農事小組長選舉登場，嘉義縣阿里山鄉農會分10個投票區，其中，樂野農事小組應選出7名會員代表，有11人登記競爭，選情相較其他小組較激烈，上午9點前就有會員在樂野村活動中心前排隊投票，警方派出警力維持秩序，截至中午12點半，有110名會員前往投票，達總會員數7成，阿里山鄉農會人員表示，上午投票過程順利，未傳出狀況。

嘉義縣各級農會選舉，有民雄、六腳、布袋、阿里山4鄉鎮有2人（含）以上登記總幹事遴聘，但真正有競爭的只有六腳鄉及阿里山鄉。

阿里山鄉農會現任總幹事劉家顯尋求連任，與之對壘的是農會職員游長欽，雙方在選前傳出抹黑謠言，選情激烈，選舉將於下午3點截止立即開票，由各陣營掌握的代表席次多寡即可看出勝負。