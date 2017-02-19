柯文哲連任有譜？媒體民調狂勝這8人
2017-02-19 13:39
媒體民調顯示，台北市長柯文哲在2018競選連任時，支持度分別都會勝出各陣營派出的人馬。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲早早就放話要在2018年爭取連任，各界人馬也對首都市長席位虎視眈眈，有媒體做出柯P分別對決8人的民調，發現柯文哲無論對上誰支持度都是狂勝，總體施政滿意度也來到45.1%。
《東森新聞雲》民調以「柯文哲的連任之路，如果遇到XXX，請問您比較支持誰？」詢問線上讀者，結果柯P在PK屢傳要在雙北參選的台南市長賴清德時，以66%的支持度勝出賴的34%。
至於已在牛棚等待的民進黨立委姚文智，則以20%落後於柯文哲的80%。放話參選台北市長的前台南縣長蘇煥智，只拿到18%不敵柯P的82%高支持度。
來到國民黨人馬的部分，前國民黨立委丁守中在對壘柯P時拿到35%支持率，但柯文哲仍以65%遠遠勝出；新北市長朱立倫比較好一點得到40%，卻也依舊只能對柯P的60%望洋興嘆。
藍營新生代立委蔣萬安的37.5%，同樣難敵柯文哲所擁有的62.5%支持度；北市議員鍾小平民調方面節節敗退，以21%屈於柯文哲的79%。國民黨中支持率最高的則是行政院前院長張善政，但僅得到42%難以和柯P的58%抗衡。
此次民調由《東森新聞雲》民調雲研究調查，以線上問卷詢問新聞雲讀者，研究期間為2月6日至2月15日，共776份有效樣本，受訪者平均年齡為31至40歲（佔35.7%）和41至50歲（佔18.7%），男女比例為46%與54%。
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