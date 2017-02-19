傳馬支持郝龍斌 洪秀柱：沒有聽說！
2017-02-19 13:39
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席之爭選情白熱化，各陣營競選辦公室陸續啟動，前總統馬英九辦公室昨證實，將出席國民黨副主席郝龍斌競選辦公室成立茶會。對此，國民黨主席洪秀柱今天受訪時表示，她並沒有聽說馬英九表態支持誰。她也強調，獲得黨員的支持對於黨內的選舉相當重要。
據《蘋果日報》報導，洪秀柱中午出席中華民國陸軍專科學校校友總會第三屆第三次會員大會，以及台北市陸軍專科學校校友會第二屆第一次會員大會前，受訪時作了上述表示。而媒體探詢馬英九是否已表態支持誰？洪秀柱則表示，她「沒有聽說」。
媒體進一步追問馬將出席郝龍斌的競選辦公室成立茶會，是否會有壓力？洪秀柱說，不會啊！她表示，大家為什麼看到某一個人有稍微的動作，或是剛好碰巧，或是人情之常，我們就把它當作不得了的壓力？這是黨內的選舉，爭取黨員的支持很重要，其他不要太計較啦！
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