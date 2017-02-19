H5N6發生養鵝場感染首例 已撲殺幾十隻

H5N6禽流感疫情爆發後，昨日傳出首例鵝隻感染事件，農委會表示已撲殺了幾十隻，不會影響到鵝隻供應。示意圖與新聞無關。（資料照，記者陳燦坤攝）

2017-02-19 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕H5N6禽流感讓政府如臨大敵，祭出7日禁宰禁運的政策，這波禽流感原本多在雞鴨間感染，昨日則傳出首例鵝隻染上H5N6的情況。農委會副主委黃金城指出，養鵝業者本來就很少，這次僅撲殺幾十隻，不會影響到鵝的市場狀況。

據《聯合報》報導，黃金城解釋，養鵝業於2015年早就因為禽流感損失了90%，如今復原程度也只到50%而已，再加上撲殺的數量少，所以並沒有嚴重傷害到鵝隻供應。

黃金城透露，自從公告主動通報可補償8成損失後，許多業者都願意呈報可疑狀況，顯見公開透明的政策達到了功效。