花2萬要朋友出馬？永靖農會選舉2人交保

檢方帶回涉賄的嫌疑人。（記者顏宏駿翻攝）

2017-02-19 13:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣農會代表選舉今天登場，永靖鄉陳、邱兩派激戰，地方「賄聲賄影」，檢警查獲1名王姓會員涉嫌以香菸買票，王男咬出邱男以2萬元的代價出馬角逐會員代表，王、邱2人經檢方複訊後都以5萬元交保。

檢警昨天先帶回5名疑似收到現金、香菇、香菸等禮品的嫌疑人，經過檢察官李毓珮偵漏夜偵訊，已釐清賄選輪廓，現繼續擴大偵辦中。

獲得交保的74歲王男供稱，他原本無意選農會代表，但78歲的好友邱男以2萬元的代價，要他出馬角逐會員代表，他才買禮品對好友行賄。邱男則說，他純粹是為了農會好，才花錢要王男出馬。檢方認為這是邱男卸責的說法，懷疑他涉入兩派之爭，目前正繼續深入追查。

此次彰化縣的農會選舉以永靖鄉最激烈，陳、邱兩派長期對峙，「陳派」長期掌握會務，是農會的「執政黨」，上一屆農會選舉，縣議員葉麗娟為首的邱派一舉板倒陳派，並指派邱派中人林秀惠出任總幹事，不料林秀惠任內與葉麗娟鬧翻，此次傳出邱派又找來縣府前計畫處長謝昌達欲板倒林秀惠，兩派為了爭總幹事寶座，選戰態勢己經白熱化。

永靖鄉農會共74人登記角逐會員代表，今將選出45名會員代表，會員代表當選人在3月3日將再投票選出9名理事，理事共推理事長，再由理事長遴聘總幹事，這次永靖鄉理事候選人共16名。