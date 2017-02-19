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年改修法將登場 國民黨提「關中版」對抗

軍公教族群激烈抗爭年金改革。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-19  13:41

〔即時新聞／綜合報導〕因應民進黨政府推動年金改革，國民黨立院黨團成立年金小組，經黨內智庫15日召開講座，決定以馬政府時代考試院長關中提出的「關中版」年改法案，與民進黨的法案版本，在立法院一決勝負。當年關中版提出時，作為國會多數黨的國民黨立委顧及軍公教票源，將法案冷凍處理。

根據《上報》報導，年金改革修法在本會期即將登場，在軍公教群體激烈抗爭下，國民黨立院黨團背負「不能缺席的壓力」，組成年金小組商議對策，由黨團首席副書記長林為洲擔任召集人，成員包括曾銘宗、柯志恩、李彥秀、呂玉玲等。

藍委分析，國民黨不能提出自己的黨版法案，因為這樣等於幫年金改革背書，但也不能不拿出修法版本，因為這樣會被貼上反改革標籤。在這樣的壓力下，國民黨智庫國政基金會拿出馬政府時代被否決的「關中版」年改方案，與民進黨抗衡。

關中版與現在民進黨版主要的不同在於，優存利息18%非直接走入歷史，而是逐年調降成9%；另外年金體系採三層設計，第一層為公保、勞保、農保等整合而成的「保障年金」，保障最低的退休所得，第二層為「職業年金」依退休所得進行調降，第三層是非強制性的個人帳戶式「自主年金」。

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