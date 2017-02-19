台籍詐騙犯被引渡中國 外交部再譴責西班牙政府
2017-02-19 12:58
〔記者呂伊萱／台北報導〕西班牙與中國聯手打擊電信詐騙犯罪，去年12月逮捕279名嫌犯，其中包含多名台灣人。我方雖提出遣返要求，但中國與西班牙簽有引渡條約，西班牙政府前天仍同意將涉案台籍嫌犯全數引渡至中國。外交部昨對此深表遺憾，並強調將繼續透過法律程序爭取涉案國人應有的司法權益。外交部今天再次譴責並強調，本案司法程序未完成，針對西國政府不友善的決定，外交部將再度召見西國駐台代表表達強烈立場。
案發至今雖已近2個月，目前卻無法確認最終涉案人數，僅確知涉案台嫌超過200人，是台籍詐騙犯遣送中國人數最多的一次。外交部為此案成立專案小組，也正式提出希望將台人送回台灣受審等請求，1月時並曾召見西國駐台代表。但西班牙政府仍於本月17日的內閣部長會議後，同意將涉及電信詐騙案的200多名台籍嫌犯引渡至中國。外交部昨對此深表遺憾。
外交部今更再次強調，西班牙為歐盟會員國，本案的司法程序尚未完成，西班牙行政部門卻背離歐盟國家重視人權的傳統，罔顧「國籍管轄原則」且違反涉案當事人的意願，同意將包括多名我國涉案者引渡至中國，外交部對此深表遺憾並予以強烈譴責。
外交部說，西班牙為法治國家，我國要求西班牙政府，必須依循國際人權標準，給予本案在押涉案人應有的司法權益，並且不得在司法程序未完備前，遣送我國人至中國。
外交部並嚴正表示，針對西班牙政府此次不友善決定，外交部將再度召見西國駐台代表，嚴正表達我強烈立場。政府並會同時「嚴肅檢討」台西現行的雙邊交流合作，以反映我方嚴重關切。
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