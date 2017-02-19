陸軍寒假戰鬥營超熱血 學員：催淚瓦斯香香的…

軍方寒假戰鬥營，模擬在城鎮戰時，與共軍作戰狀況。（圖：軍聞社提供）

2017-02-19 12:30

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部今日將辦理結束的「寒假戰鬥營」活動剪輯成影片，並公布在臉書專頁上。影片感受到青年學員熱血真實的感受，有學員說參加寒戰營後，他會把職業軍人列為生涯選擇之一。

陸軍舉辦的寒假戰鬥營中，最受矚目的是戰場抗壓體驗項目，包括在密閉室內接受催淚瓦斯考驗等等，學員在結束催淚瓦斯體體驗，衝出體驗室之後的感受真是五花八門，有人說：哇！口腔鼻子都辣辣的感覺，超恐怖！但也有學員說，覺得催淚瓦斯還蠻香的．．．。

陸軍司令部上午表示，首次辦理寒假戰鬥營，學生報名踴躍，員額仍然供不應求；對於募兵成效雖尚待觀察，但全民國防的教育效果，從學員熱烈的反應中，非常值得期待，已經有同學坦言將職業軍人成為人生選項之一。

陸軍首場寒戰營包括北、南部戰場抗壓體驗營，主要讓學員實際體驗「戰場心理抗壓模擬訓練館」，從模擬戰場各種情境的空間中充分體驗戰場實況，進而強化自身心理抗壓力。全軍另有「鐵衛挑戰營」、「空軍氣象體驗營」等共計15個營隊。

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