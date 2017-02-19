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競選辦公室成立馬將出席 郝：不要有過多聯想

國民黨副主席郝龍斌今出席國民黨士林區黨部新春團拜。（記者張議晨攝）

2017-02-19  12:09

〔記者張議晨／台北報導〕國民黨黨主席之爭進入白熱化階段，國民黨士林區黨部今舉辦新春團拜及黨員慶生會，黨主席參選人僅國民黨副主席郝龍斌親自到場「固票」，其他候選人則僅派代表出席與會。因台下不少資深黨員，也是郝任職北市長時的志工好友，郝致詞時先述說任職台北市長時對士林區的各項建設，「有各位好友的意見，讓他在士林區做了不少事情」，宣示地盤意味濃厚。

郝龍斌致詞時表示，民進黨執政倒行逆施，民調如雪崩式下降，但國民黨至今仍未起來，為什麼？需要大家好好省思。郝還說，「不能企盼因為國民黨壞，民眾就會支持國民黨」，不過郝龍斌察覺口誤，立即改口稱「不能因為民進黨壞，大家就會支持國民黨」。

郝龍斌將於明天成立競選辦公室，前總統馬英九辦公室昨晚也證實，已收到邀請函，馬英九將出席與會，由於昨晚馬、郝才同台出席同場餐會，明再出席郝龍斌競選辦公室成立茶會，是否代表獲馬表態支持。

對此，郝龍斌說，自己邀請很多朋友，到時候大家都會來，都是支持國民黨，希望黨團結，黨主席也能圓滿。至於是否希望獲馬英九唯一支持，郝則說，「馬總統已對外聲明，只要黨主席參選人邀請，他都會參加，希望大家不要有過多聯想」。

此外，前行政院長江宜樺近期動作頻頻，外界傳言江有意閃避此次黨主席選舉，直攻2020總統寶座。郝龍斌回應，任何一位有志2020的人，只要能贏，也是國民黨同志，認同黨的理念，我都支持，「江院長是不錯的人選」。

至於未來郝會不會角逐2020總統之位，郝則說，現在只想在2018時，替國民黨爭取地方選舉勝利，尤其台北市及新北市的勝利。

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  • 國民黨士林區黨部今舉辦新春團拜，黨主席參選人僅郝龍斌一人到場。（記者張議晨攝）

    國民黨士林區黨部今舉辦新春團拜，黨主席參選人僅郝龍斌一人到場。（記者張議晨攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌今出席國民黨士林區黨部新春團拜，獲不少資深黨員支持。（記者張議晨攝）

    國民黨副主席郝龍斌今出席國民黨士林區黨部新春團拜，獲不少資深黨員支持。（記者張議晨攝）

  • 郝競選辦公室成立馬將出席，郝龍斌說，大家都是為黨好，希望不要有過多聯想。（記者張議晨攝）

    郝競選辦公室成立馬將出席，郝龍斌說，大家都是為黨好，希望不要有過多聯想。（記者張議晨攝）

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