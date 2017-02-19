指導員未帶印章搞烏龍 投開票延後平息紛爭

宜蘭縣三星農會設於南山社區活動中心的投開票所，因指導員搞烏龍未帶印章無法發放選票，被迫更改投票時間引起騷動，經說明後才弭平爭議。 （讀者提供）

2017-02-19 12:10

［記者游明金／宜蘭報導］106年各級農會改選今天展開會員代表與農事小組長選舉，宜蘭縣10個農會以壯圍與三星農會競爭最為激烈。今天投票，三星農會設於南山社區活動中心的投開票所，因指導員搞烏龍未帶印章無法發放選票，被迫更改投票時間引起騷動，經說明後才弭平爭議。

宜縣10個農會總會員數3萬5454人，應選會員代表441人，有504人登記參選；農事小組長應選175人，有215人登記參選；會員代表可選理、監事，連動到農會理事長與總幹事的佈局與掌權。宜縣10個農會現任總幹事都拚連任，但三星、壯圍農會出現競爭，其餘均同額登記，選情不如預期激烈。

今天登場的會員代表選舉，壯圍應選45人，有64人爭逐；三星應選45人，也有59人登記參選，是競爭最為激烈的2個農會。壯圍農會本屆曾爆發賄選案，三巨頭均被查辦，後來全面改選，因此這次也受到矚目。

宜縣投票時間是上午9點到下午2點，但三星農會南山社區活動中心投開票所卻搞出烏龍；依規定需上級指導員現場蓋印章，才能發選票開始投票。該票所指導員竟未帶印章，無法發出選票。9點左右，陸續聚集20多人投票人潮，因無法投票引起一陣騷動。

南山因在山區，經討論暫緩投票，請指導員立即下山取印；在10點半才開始投票，並將投票時間延至下午3點半才結束，紛爭才暫平息。

宜蘭縣三星農會設於南山社區活動中心的投開票所，因指導員搞烏龍未帶印章無法發放選票，被迫更改投票時間引起騷動，經說明後才弭平爭議。 （讀者提供）

宜蘭縣三星農會設於南山社區活動中心的投開票所，因指導員搞烏龍未帶印章無法發放選票，被迫更改投票時間引起騷動，經說明後才弭平爭議。 （讀者提供）