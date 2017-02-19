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19名考試委員年花5700萬 綠委提案刪到剩3人

有媒體報導指出，民進黨立委提案修改「考試院組織法」，打算將現有的19位考試委員減到剩下3人。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-19  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕近來民進黨政府積極推動年金改革，現在也傳出將對考試院進行改革。有媒體報導指出，民進黨立委段宜康等人提案修改「考試院組織法」，打算將現有的19位考試委員減到剩下3人，任期也將由原本的6年減至4年。

據《聯合報》報導，民進黨立委段宜康、鍾佳濱、陳歐珀在修改「考試院組織法」的提案說明指出，相較於日本人事官僅用3人組織而成，我國考試院的考委卻高達19人且任期長達6年，加上考委都是領部長級薪水，每年政府支出高達5700多萬元。因此，將提案把19名考委減為3人，任期也由6年降至4年。

報導也提到，立委李俊俋曾說，從前考試院長關中的時代，考試院就是年金改革最大阻礙，不僅考委沒有這方面的專業，提案都只為了自己退休金算計。

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  • 民進黨立委段宜康等人提案修改「考試院組織法」。（資料照，記者王藝菘攝）

    民進黨立委段宜康等人提案修改「考試院組織法」。（資料照，記者王藝菘攝）

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