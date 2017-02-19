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南市農會選舉 上午投開票過程順利

南市農會會員代表與農事小組長選舉，幾個有競爭的投開票所出現較多關心民眾。（記者王涵平攝）

2017-02-19  11:35

〔記者王涵平／台南報導〕南市農會會員代表與農事小組長選舉，幾個有競爭的投開票所出現較多關心民眾，上午投票過程順利，未傳出狀況。

投票上午9點開始，部分有競爭的地區，投開票所在9點前就有會員前往等候投票，10點多出現排隊，較大年紀的會員由親友專車接送投票。

南市農業局表示，全市投開票所541個，具有投票資格的會員12萬1268人，上午投票狀況良好，下午2點投票截止。

警方在部分有競爭的地區安排警力，維持投開票秩序，部分投開票所有妨礙投開票所動線的車輛也立即排除。

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  • 上午投票過程順利，未傳出狀況。（記者王涵平攝）

    上午投票過程順利，未傳出狀況。（記者王涵平攝）

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