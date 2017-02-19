才風光受訪 憲兵女士官督導長就調職
國軍目前司令部層級唯一一位女姓士官督導長，也是憲兵指揮部首位女姓士官督導長的劉畢莉（見圖），日前才剛風光接受國內各媒體訪問，卻已被調職到憲訓中心擔任教官。（記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕國軍目前司令部層級唯一一位女姓士官督導長，也是憲兵指揮部首位女姓士官督導長的劉畢莉，日前才剛風光接受國內各媒體訪問，卻已被調職到憲訓中心擔任教官，職務將由現任憲兵202指揮部的士官督導長林壯吉接任。
由於事出突然，引發諸多揣測，甚至還有訊息指稱劉畢莉是遭到檢舉指其經歷不足，因此遭到撤換，憲兵指揮部政戰主任謝明德上午澄清指出，劉畢莉擔任士官督導長一職已達1年7個月，因此調整職務至憲兵訓練中心教學研究組擔任教官，調任新職符憲指部任期屆滿調任規定。
劉畢莉從基層士官開始，一路在憲兵擔任過政戰士、教官、訓練士、副總士官長等職務，由於表現傑出，曾在1999年獲得國防部國軍模範女性士官的殊榮，並在國防語文學校英儲班、憲兵學校士官長正規班以第一名的優異成績畢業，還在台北商業大學應用外語系進修，並以第一名的成績畢業。
謝明德說，劉畢莉早在104年就列為憲兵指揮部士官督導長的候選對象，學經歷經過各級單位考核都合於人事規定，絕無外界所說經歷不足的問題。
國防部長馮世寬上月在視導憲指部時，劉畢莉同憲兵指揮官許昌在大門口迎接，也在業務簡報時向馮世寬說明憲兵提振士官兵士氣的具體作法，獲得馮世寬讚許，國內媒體因此接連對劉畢莉進行訪問。
對於在風光受訪之後，卻被調職到憲訓中心擔任教官一事，謝明德澄清指出，劉畢莉擔任憲兵指揮部士官督導長職務迄今已達1年7個月，調任新職符合憲指部任期屆滿調任規定。
另外，謝明德說，考量劉畢莉各項學經歷完整，且近期在職進修期滿、成績優異，調任憲兵訓練中心教學研究組擔任教官一職，可發揮其優異之本職學能，貢獻所長、學以致用，給予憲兵受訓班隊正確、良好之教育，發揮經驗傳承之效，課餘時間亦可有較多時間照顧家庭，陪伴家人。
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