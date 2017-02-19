基層農會選舉 激烈的台南新化受關注

農會選舉登場，新化區的投票秩序目前良好。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-19 11:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農會選舉今天登場，台南有不少地區的總幹事出現競爭，令人矚目，尤其遭檢方查獲首樁涉賄案件的新化，戰況更形激烈，引發高度關注，目前投票秩序大致良好。

新化區農會選情之激烈，主要是原「三巨頭」鬧分裂，總幹事林麗文爭取連任，對手陣營則推供銷部代理主任陳榮賢出馬，2人4年前已交手過，再次「狹路相逢」。

今天投票的農會代表選舉， 新化應選45席，有69人登記，而9席理事與3席監事，各為18人、6人登記，典型的對決型態。

由於日前檢方查獲有小組長涉賄，是否為選情投下變數，各界矚目，也讓今天的投票狀況，更受到關注，新化警方也全程戒護，維持秩序。