蝶戀花事故頭七 公路總局長陳彥伯證實口頭請辭

公路總局長陳彥伯證實，已向賀陳旦口頭請辭，以負起行政責任。（記者鍾泓良攝）

2017-02-19 11:18

〔記者鍾泓良／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死慘劇，今天舉辦法會及追悼會，公路總局長陳彥伯上午到場致意，證實已向交通部長賀陳旦提出辭呈。

陳彥伯表示，他對這次重大遊覽車交通事故表示最深悲痛與哀悼，「我身為公路主管機關的首長也要為此負起行政責任，已向部長口頭請辭並提出書面辭呈。」

陳彥伯表示，未來公路主管機關會繼續就遊覽車安全管理繼續加強，也會與各部門持續做橫向溝通，讓這樣悲痛的事件不再發生，最後再表達歉意。