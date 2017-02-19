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辜嚴倬雲「左手捐右手」 這張圖讓你秒懂！

2017-02-19  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會前天自行公布總資產為381億元，並稱將捐出280億「做公益」，其中60億將捐給振興醫院成立長照中心。然而，婦聯會主委辜嚴倬雲，身兼振興醫療財團法人代表，將婦聯會的財產捐給振興醫院，形同「左手捐右手」，慘遭打臉，臉書粉絲頁「台灣賦格TaiwanFugue」以一張圖點破！

台灣賦格在製圖畫出，辜嚴倬雲同時是婦聯會主任委員和振興醫院董事長，因黨產會追查資產，卻稱將婦聯會的錢捐給振興醫院是「做公益」。網友們也紛紛留言回應表示：「左手跟右手說謝謝」、「自己跟自己說謝謝」、「當所有人都是瞎子嗎」、「歎為觀止」、「支票抬頭的支付和收款人都是辜嚴倬雲」。

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  • 辜嚴倬雲稱要把婦聯會資產中的60億捐給自己擔任董事長的振興醫院，遭網友譏諷是「左手捐右手」。（圖擷取自「台灣賦格TaiwanFugue」臉書頁）

    辜嚴倬雲稱要把婦聯會資產中的60億捐給自己擔任董事長的振興醫院，遭網友譏諷是「左手捐右手」。（圖擷取自「台灣賦格TaiwanFugue」臉書頁）

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相關關鍵字： 婦聯會 振興醫院 辜嚴倬雲 黨產
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