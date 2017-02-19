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蝶戀花翻車頭七法會 柯文哲、朱立倫到場致意

柯文哲上午10點到第二殯儀館，進入禮堂向死者及死者家屬致意後，隨即與台北市社會局長許立民後續事宜。（記者鍾泓良攝）

2017-02-19  10:44

〔記者鍾泓良／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆33死，今天舉辦法會及追悼會，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫到場追悼死者。

柯文哲上午10點到第二殯儀館，進入禮堂向罹難者及家屬致意後，隨即與台北市社會局長許立民討論後續事宜，指示繼續設立單一窗口。

朱立倫約上午10點20分至二殯向家屬致意，不發一語便離開會場。

許立民表示，只要家屬還在二殯，那麼服務站就會繼續開設。但考量到有些家屬住在台北市跟新北市，社會局已經分案給各區社福中心，將針對家屬心理輔導部分繼續提供服務。

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  • 新北市長朱立倫約上午10點20分至二殯向家屬致意，不發一語便離開會場。（記者鍾泓良攝）

    新北市長朱立倫約上午10點20分至二殯向家屬致意，不發一語便離開會場。（記者鍾泓良攝）

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