拍扁麵包師控錢都被A走 乾姊怒提證據打臉

扁麵包師傅黃士福（中戴口罩者）與乾姊王友蘭（拿麥克風者）。（資料照，記者葛祐豪攝）

2017-02-19 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕拍扁麵包師傅黃士福先前被爆私訊網友要錢，後來他開記者會坦承一時貪念，才會向網友「求助」，不過昨他指賣麵包一毛錢都沒拿到，錢都進了乾姊王友蘭的口袋，但王友蘭打臉黃士福，更說有保留Line話紀錄，根本就是黃士福一直和她要錢。

黃士福接受《NOWnews今日新聞》專訪，指開烘焙坊賣麵包的錢都進了乾姊的荷包，如今店面要頂讓，可能一毛錢都拿不回來。黃士福指出，在國民黨中央委員王友蘭的出面協助下在高雄市前鎮區開設麵包店，當時王友蘭只拿出10萬元，其他都是他一人獨自支付所有開銷，但賣麵包的錢他一塊都沒拿到。

《聯合報》報導，王友蘭指出，不准黃士福募款，他就找她要錢，自己從頭到尾幫黃好幾個月，到底私吞什麼？要私吞也要幾千萬，何必為了幾百元？王友蘭說，黃士福說謊說得無可救藥，在2月10日後，她收拾完店裡的麵包就出國，結果黃士福每天用通訊軟體Line「要錢」，現在她也保留了對話記錄，不排除提告。