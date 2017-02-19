小英面臨連任危機？ 綠營大老分析原因...

林濁水看到蔡英文聲望民調的排名排到第11名，他相當憂心。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-02-19 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕TVBS日前公布一份全國15位主要政治人物的聲望調查，民進黨前立委林濁水看到總統蔡英文的排名排到第11名他相當憂心，指出再不扭轉局勢，小英總統將面臨2020年連任危機。

TVBS的民調中，蔡英文的聲望為29％比新北市長朱立倫的38％還少，甚至還落後在馬英九的33％後面，林濁水相當憂心。林濁水分析，蔡英文的滿意度崩盤，雖然2020年仍是勝局，但在民調上可以看到不安的趨勢，綠下滑的趨勢既普遍幅度大，對民進黨來說不是好事。

林濁水很擔心，如果現在再不扭轉局勢，不知能不能撐住2020的盤。