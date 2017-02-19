| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

小英面臨連任危機？ 綠營大老分析原因...

林濁水看到蔡英文聲望民調的排名排到第11名，他相當憂心。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-02-19  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕TVBS日前公布一份全國15位主要政治人物的聲望調查，民進黨前立委林濁水看到總統蔡英文的排名排到第11名他相當憂心，指出再不扭轉局勢，小英總統將面臨2020年連任危機。

TVBS的民調中，蔡英文的聲望為29％比新北市長朱立倫的38％還少，甚至還落後在馬英九的33％後面，林濁水相當憂心。林濁水分析，蔡英文的滿意度崩盤，雖然2020年仍是勝局，但在民調上可以看到不安的趨勢，綠下滑的趨勢既普遍幅度大，對民進黨來說不是好事。

林濁水很擔心，如果現在再不扭轉局勢，不知能不能撐住2020的盤。

廣告
  • 林濁水指出，如果現在再不扭轉局勢，小英總統將面臨2020年連任危機。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    林濁水指出，如果現在再不扭轉局勢，小英總統將面臨2020年連任危機。（資料照，記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2020年 林濁水 民調 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：小英面臨連任危機？ 綠營大老分析原因...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.