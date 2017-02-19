蘇貞昌、林錫耀力挺 吳秉叡「秉友會」今新春團拜
2017-02-19 10:54
有老縣長蘇貞昌（右）支持的立委吳秉叡（左），今天將在新北市工商展覽中心舉行「秉友會新春團拜」活動。（資料照，記者郭顏慧攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年地方選舉即將到來，民進黨內爭取新北市長提名的競爭也提早開打。有老縣長蘇貞昌支持的立委吳秉叡，今天將在新北市工商展覽中心舉行「秉友會新春團拜」活動，席開300桌，蘇貞昌、行政院副院長林錫耀、立委蘇巧慧都將出席。
根據《風傳媒》報導，此次強勢爭取新北市長提名的吳秉叡，本身曾是蘇貞昌時代的縣長機要秘書，是「蘇系」大弟子，更獲得民進黨最大派系「新潮流」支持，早先就傳出新系立委段宜康已在幫吳操盤，今天的秉友會團拜貴賓林錫耀也是新系人馬，同時又是蘇貞昌時代的台北縣副縣長。
面對強勢的「新蘇聯盟」，屬於總統蔡英文之「英系」立委的羅致政，目前與「正國會」尋求合作，爭取支持他出征新北市。另外，前行政院長游錫堃的「游系」屬意推派立委高志鵬選新北。如果這些立委經營一段時間，民調都無法超過藍營候選人，民進黨還可能考慮「不同級數」的游錫堃或台南市長賴清德。
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