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蝶戀花事故 觀光局、公路總局2首長請辭

觀光局長周永暉。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-19  09:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團釀33死11傷的重大車禍事故，肇事原因仍在調查中，但連日來罹難家屬砲火連連，也讓遊覽車司機過勞問題浮出檯面。據了解，觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯認為應對蝶戀花事故負起責任，已口頭自我請分，辭去局長職位。交通部正在尋找合適的接替人選。

據了解，交部次長王國材已表示，周永暉、陳彥伯二位局長確實已頭口自請處分，也會提出書面的辭呈，兩位雖上任時間不長，自認對這起國道5號重大意外事故，應負起責任，決定自請處分。不過該人事案尚未核定，會等交長賀陳旦決定。

記者上午致電交通部次長王國材、周永暉及陳彥伯3人均未獲回應。

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  • 交通部高公局局長陳彥伯。（資料照，記者黃美珠攝）

    交通部高公局局長陳彥伯。（資料照，記者黃美珠攝）

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相關關鍵字： 公路總局 周永暉 蝶戀花 觀光局長 遊覽車翻覆 陳彥伯
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