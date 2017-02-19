國民黨問題在哪？ 洪秀柱：忘記三民主義 考試也不考

國民黨主席洪秀柱認為國民黨目前的問題是忘記三民主義。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-19 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱積極爭取連任，18日接受前總統府發言人羅智強直播專訪，在訪問中指出，國民黨要回復黨魂，也就是三民主義，所以國民黨在全台設立孫文學院，之後也要在海外廣為宣傳。

洪秀柱在昨天的訪問中，被問到要如何拯救國民黨，她回答表示，孫中山當年革命就是以論述喚起民眾，國民黨現在也應回復當年的創黨理想與革命精神，也就是三民主義。她年輕的時候人們都說「三民主義統一中國」，但現在都大家都忘記了，考試也不考，哪三民都不曉得。

洪秀柱認為，現在對岸都已改變社會制度，讓大家有均富的生活，就是在實踐三民主義，「我們自己為什麼丟掉呢？」中國現在自稱是孫中山的繼承者，引起台灣一些人謾罵，但她認為台灣人應該反省，看看自己又把孫中山思想放在哪裡。