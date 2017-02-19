| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨問題在哪？ 洪秀柱：忘記三民主義 考試也不考

國民黨主席洪秀柱認為國民黨目前的問題是忘記三民主義。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-19  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱積極爭取連任，18日接受前總統府發言人羅智強直播專訪，在訪問中指出，國民黨要回復黨魂，也就是三民主義，所以國民黨在全台設立孫文學院，之後也要在海外廣為宣傳。

洪秀柱在昨天的訪問中，被問到要如何拯救國民黨，她回答表示，孫中山當年革命就是以論述喚起民眾，國民黨現在也應回復當年的創黨理想與革命精神，也就是三民主義。她年輕的時候人們都說「三民主義統一中國」，但現在都大家都忘記了，考試也不考，哪三民都不曉得。

洪秀柱認為，現在對岸都已改變社會制度，讓大家有均富的生活，就是在實踐三民主義，「我們自己為什麼丟掉呢？」中國現在自稱是孫中山的繼承者，引起台灣一些人謾罵，但她認為台灣人應該反省，看看自己又把孫中山思想放在哪裡。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：國民黨問題在哪？ 洪秀柱：忘記三民主義 考試也不考


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.