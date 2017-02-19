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民進黨新住民委員會 將聘任1位「中國人」

2017-02-19  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣新住民人口持續成長，民進黨中常會日前通過「新住民事務委員會設置要點」，由11至19名委員組成，委員可不具備民進黨籍，且有半數為新住民。民進黨婦女部主任蔡婉芬證實，新住民委員會將確定聘任1位來自中國的配偶移民當委員。

為照顧不斷攀升的新住民人口，民進黨將成立「新住民事務委員會」，根據《風傳媒》報導，蔡婉芬證實，委員名單中有1位是來自於中國的配偶移民，希望透過這樣的安排，開啟民進黨與中國配偶移民之間的溝通。

民進黨發言人阮昭雄說，新住民委員會將做為民進黨與新住民及政府之間的溝通平台，且提升新住民生活福祉及相關權益，進而增進對新住民的多元認同及文化交流。

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  • 民進黨下週將成立新住民事務委員會，照顧台灣島上不斷攀升的新住民人口、搭起溝通的橋樑。圖為民進黨發言人阮昭雄。（資料照，記者蘇芳禾攝）

    民進黨下週將成立新住民事務委員會，照顧台灣島上不斷攀升的新住民人口、搭起溝通的橋樑。圖為民進黨發言人阮昭雄。（資料照，記者蘇芳禾攝）

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