「能撈就撈」郝批綠操作 林俊憲：病得不清
2017-02-19 09:59
〔即時新聞／綜合報導〕前行政院人事行政局長陳庚金的「能撈就撈」說，引發爭議，當時在場的國民黨主席參選人郝龍斌說他沒聽見，還指責是民進黨操作。對此，民進黨立委林俊憲擔憂，郝龍斌是否忙黨內選舉操勞過度，「病的不輕」，建議應找醫生檢查。
甫結束訪美行程返台的林俊憲昨在臉書分享本報報導，內文提到，郝龍斌稱陳庚金「能撈就撈」言論，是「民進黨操作」，林俊憲表示，請郝「睜大昏花的雙眼仔細看看當時的畫面」，林俊憲也提出2點質疑，打臉郝龍斌。
首先，話是陳庚金講的，「難道陳庚金頭上貼了民進黨徽？」其次，「還是民進黨控制陳庚金的腦波，操縱陳庚金的意志」，林俊憲也說，有點擔心郝是否因藍黨魁選舉過度操勞，「病了，而且病的不清」，竟出現「耳聾、眼盲、頭腦不清楚的症狀」，建議郝就醫檢查，林俊憲另在文末笑稱這件事「本週最狂」，推薦郝龍斌與陳庚金上狂新聞。
林俊憲臉書全文：
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